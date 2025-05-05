Прем'єр Румунії подав у відставку після провальних для керівної коаліції виборів
Прем'єр Румунії Марчел Чолаку, лідер Соціал-демократичної партії, подав у відставку після того, як кандидат від керівної коаліції показав погані результати на президентських виборах. Про це повідомляють Reuters та Euronews.
Чолаку оголосив про це рішення 5 травня, після того як кандидат від коаліції Крін Антонеску не зміг потрапити до другого туру президентських виборів.
Глава румунського уряду вже пропонував свою відставку в грудні після скасованих виборів, на яких перемогу здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску. Зараз же, на нових виборах, коаліція не змогла забезпечити достатню підтримку для Антонеску.
Звинувачуючи Чолаку в недостатній мобілізації виборців, частина міністрів від соціал-демократів вирішила покинути уряд. Ліберальна партія PNL вимагала його відставки. Тепер тимчасовий президент Іліє Боложан має представити нового кандидата на посаду прем'єра.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня 2025-го ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Джорджеску та Сіміон є політичними союзниками.
- 5 травня закінчився підрахунок голосів у першому турі президентських виборів, за результатами якого у другий тур виходять Сіміон і незалежний кандидат Нікушор Дан. Другий тур виборів заплановано на 18 травня.