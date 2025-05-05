Прем'єр Румунії подав у відставку після провальних для керівної коаліції виборів
Марчел Чолаку (Фото: ЕРА)

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку, лідер Соціал-демократичної партії, подав у відставку після того, як кандидат від керівної коаліції показав погані результати на президентських виборах. Про це повідомляють Reuters та Euronews.

Чолаку оголосив про це рішення 5 травня, після того як кандидат від коаліції Крін Антонеску не зміг потрапити до другого туру президентських виборів.

Глава румунського уряду вже пропонував свою відставку в грудні після скасованих виборів, на яких перемогу здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску. Зараз же, на нових виборах, коаліція не змогла забезпечити достатню підтримку для Антонеску.

Звинувачуючи Чолаку в недостатній мобілізації виборців, частина міністрів від соціал-демократів вирішила покинути уряд. Ліберальна партія PNL вимагала його відставки. Тепер тимчасовий президент Іліє Боложан має представити нового кандидата на посаду прем'єра.

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