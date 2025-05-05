Прем'єр Румунії подав у відставку після провальних для керівної коаліції виборів

Чолаку оголосив про таке рішення після того, як кандидат від коаліції Крін Антонеску не зміг потрапити до другого туру президентських виборів

Марчел Чолаку (Фото: ЕРА)

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку, лідер Соціал-демократичної партії, подав у відставку після того, як кандидат від керівної коаліції показав погані результати на президентських виборах. Про це повідомляють Reuters та Euronews.

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Чолаку оголосив про це рішення 5 травня, після того як кандидат від коаліції Крін Антонеску не зміг потрапити до другого туру президентських виборів.

Глава румунського уряду вже пропонував свою відставку в грудні після скасованих виборів, на яких перемогу здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску. Зараз же, на нових виборах, коаліція не змогла забезпечити достатню підтримку для Антонеску.

Звинувачуючи Чолаку в недостатній мобілізації виборців, частина міністрів від соціал-демократів вирішила покинути уряд. Ліберальна партія PNL вимагала його відставки. Тепер тимчасовий президент Іліє Боложан має представити нового кандидата на посаду прем'єра.