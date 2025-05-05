Премьер Румынии подал в отставку после провальных для правлящей коалиции выборов
Марчел Чолаку (Фото: ЕРА)

Премьер Румынии Марчел Чолаку, лидер Социал-демократической партии, подал в отставку после того, как кандидат от руководящей коалиции показал плохие результаты на президентских выборах. Об этом сообщают Reuters и Euronews.

Чолаку объявил об этом решении 5 мая, после того как кандидат от коалиции Крин Антонеску не смог попасть во второй тур президентских выборов.

Глава румынского правительства уже предлагал свою отставку в декабре после отмененных выборов, на которых победу одержал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Сейчас же, на новых выборах, коалиция не смогла обеспечить достаточную поддержку Антонеску.

Обвиняя Чолаку в недостаточной мобилизации избирателей, часть министров от социал-демократов решила покинуть правительство. Либеральная партия PNL потребовала его отставки. Теперь временный президент Илие Боложан должен представить нового кандидата на должность премьера.

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