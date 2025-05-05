Премьер Румынии подал в отставку после провальных для правлящей коалиции выборов
Премьер Румынии Марчел Чолаку, лидер Социал-демократической партии, подал в отставку после того, как кандидат от руководящей коалиции показал плохие результаты на президентских выборах. Об этом сообщают Reuters и Euronews.
Чолаку объявил об этом решении 5 мая, после того как кандидат от коалиции Крин Антонеску не смог попасть во второй тур президентских выборов.
Глава румынского правительства уже предлагал свою отставку в декабре после отмененных выборов, на которых победу одержал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Сейчас же, на новых выборах, коалиция не смогла обеспечить достаточную поддержку Антонеску.
Обвиняя Чолаку в недостаточной мобилизации избирателей, часть министров от социал-демократов решила покинуть правительство. Либеральная партия PNL потребовала его отставки. Теперь временный президент Илие Боложан должен представить нового кандидата на должность премьера.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторные голосования.
- 9 марта 2025 года ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Джорджеску и Симион являются политическими союзниками.
- 5 мая закончился подсчет голосов в первом туре президентских выборов, по результатам которого во второй тур выходят Симион и независимый кандидат Никушор Дан. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.