У Румунії після відставки Марчела Чолаку призначили тимчасового прем'єра
Після відставки Марчела Чолаку з посади прем'єра Румунії тимчасовий президент Іліє Боложан призначив йому тимчасову заміну – міністра внутрішніх справ Кетеліна Предою. Про це пише Digi24.
Указ, підписаний Боложаном 6 травня, підтверджує, що Предою виконуватиме обов’язки тимчасового прем'єр-міністра до створення нового уряду. У документі також зазначено, що він одночасно є виконувачем обов'язків президента Національно-ліберальної партії.
Передбачається, що протягом щонайменше двох наступних тижнів він відповідатиме за керівництво виконавчою владою.
Марчел Чолаку оголосив про свою відставку 5 травня, після того, як кандидат від коаліції Крін Антонеску не зміг потрапити до другого туру президентських виборів.
- У листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів. До другого туру, який мав пройти 8 грудня, вийшли Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- Проте у грудні Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску. Після цього результати першого туру виборів скасували й призначили повторне голосування.
- 9 березня 2025-го ЦВК Румунії заборонила Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах. Джорджеску та Сіміон є політичними союзниками.
- 5 травня закінчився підрахунок голосів у першому турі президентських виборів, за результатами якого у другий тур виходять Сіміон і незалежний кандидат Нікушор Дан. Другий тур виборів заплановано на 18 травня.