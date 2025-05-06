У Румунії після відставки Марчела Чолаку призначили тимчасового прем'єра

Тимчасовим главою уряду Румунії став міністр внутрішніх справ країни Кетелін Предою

Кетелін Предою (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Після відставки Марчела Чолаку з посади прем'єра Румунії тимчасовий президент Іліє Боложан призначив йому тимчасову заміну – міністра внутрішніх справ Кетеліна Предою. Про це пише Digi24.

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Указ, підписаний Боложаном 6 травня, підтверджує, що Предою виконуватиме обов’язки тимчасового прем'єр-міністра до створення нового уряду. У документі також зазначено, що він одночасно є виконувачем обов'язків президента Національно-ліберальної партії.

Передбачається, що протягом щонайменше двох наступних тижнів він відповідатиме за керівництво виконавчою владою.

Марчел Чолаку оголосив про свою відставку 5 травня, після того, як кандидат від коаліції Крін Антонеску не зміг потрапити до другого туру президентських виборів.