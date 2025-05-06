В Румынии после отставки Марчела Чолаку назначили временного премьера

Кэтэлин Предою (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

После отставки Марчела Чолаку с должности премьера Румынии временный президент Илие Боложан назначил ему временную замену – министра внутренних дел Кэтэлина Предою. Об этом пишет Digi24.

Указ, подписанный Боложаном 6 мая, подтверждает, что Предою будет исполнять обязанности временного премьер-министра до создания нового правительства. В документе также указано, что он одновременно является исполняющим обязанности президента Национально-либеральной партии.

Предполагается, что в течение как минимум двух следующих недель он будет отвечать за руководство исполнительной властью.

Марчел Чолаку объявил о своей отставке 5 мая, после того как кандидат от коалиции Крин Антонеску не смог попасть во второй тур президентских выборов.