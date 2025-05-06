В Румынии после отставки Марчела Чолаку назначили временного премьера
После отставки Марчела Чолаку с должности премьера Румынии временный президент Илие Боложан назначил ему временную замену – министра внутренних дел Кэтэлина Предою. Об этом пишет Digi24.
Указ, подписанный Боложаном 6 мая, подтверждает, что Предою будет исполнять обязанности временного премьер-министра до создания нового правительства. В документе также указано, что он одновременно является исполняющим обязанности президента Национально-либеральной партии.
Предполагается, что в течение как минимум двух следующих недель он будет отвечать за руководство исполнительной властью.
Марчел Чолаку объявил о своей отставке 5 мая, после того как кандидат от коалиции Крин Антонеску не смог попасть во второй тур президентских выборов.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторным голосованием.
- 9 марта 2025 года ЦИК Румынии запретила Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Джорджеску и Симион являются политическими союзниками.
- 5 мая закончился подсчет голосов в первом туре президентских выборов, по результатам которого во второй тур выходят Симион и независимый кандидат Никушор Дан. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.