Фаворит румынских выборов Симион захотел от Украины "компенсации" за помощь
Ультраправый Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, требует от Украины "компенсации" за оказанную его страной помощь. Об этом пишет Digi24.
"Украина нуждается в нас, а не мы в Украине. Украина должна уважать сообщество румынов, живущих в Украине. Мы хотим компенсации за участие Румынии до сих пор в военных действиях", – сказал Симион.
По его словам, форма такой "компенсации" может обсуждаться.
В общем, очерчивая свою позицию по поводу российско-украинской войны, фаворит румынских выборов сказал, что это "нейтралитет, не эскалация и не поставка оружия, а присоединение к политике Трампа ".
Ранее Симион говорил, что его и другие страны Европы "очень пострадали от этой войны", и им нужен мир, "которого также стремится администрация Трампа".
- 4 мая состоялся первый тур президентских выборов в Румынии: во второй тур вышли пророссийский Симион и проукраинский независимый кандидат Дан. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.
- В день выборов Симион заявил, что в случае своей победы он предоставит руководящий пост пророссийскому соратнику Джорджеску.
- 5 мая премьер Румынии Чолаку подал в отставку после того, как кандидат от руководящей коалиции показал плохие результаты на президентских выборах.