Фаворит румынских выборов Симион захотел от Украины "компенсации" за помощь

По словам ультраправого политика, форма такой "компенсации" может обсуждаться

Джордже Симион (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Ультраправый Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, требует от Украины "компенсации" за оказанную его страной помощь. Об этом пишет Digi24.

"Украина нуждается в нас, а не мы в Украине. Украина должна уважать сообщество румынов, живущих в Украине. Мы хотим компенсации за участие Румынии до сих пор в военных действиях", – сказал Симион.

По его словам, форма такой "компенсации" может обсуждаться.

В общем, очерчивая свою позицию по поводу российско-украинской войны, фаворит румынских выборов сказал, что это "нейтралитет, не эскалация и не поставка оружия, а присоединение к политике Трампа ".

Ранее Симион говорил, что его и другие страны Европы "очень пострадали от этой войны", и им нужен мир, "которого также стремится администрация Трампа".