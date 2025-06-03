Экс-глава МИД Литвы хотел бы, чтобы его страна имела гарантии безопасности от Украины
Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью Укринформу, что хотел бы для своей страны гарантий безопасности от Украины.
Он отметил, что Украина, защищаясь от российской агрессии, делает это фактически своими силами: значительная часть защиты Украины осуществляется благодаря отечественным технологиям.
Даже без западной разведки, без какой-либо поддержки – треть российского воздушного флота, ее ядерного потенциала была уничтожена, добавил экс-глава МИД Литвы.
"Поэтому когда я слышу, как некоторые говорят: "Украина не может вступить в НАТО, потому что мы не готовы предоставить ей гарантии безопасности", – я думаю: я хотел бы, чтобы у моей страны были гарантии безопасности от Украины. Поскольку мы уже переживаем по поводу российского нападения, то я был бы значительно спокойнее, зная, что украинцы будут бороться бок о бок с нами", – заявил Ландсбергис.
- 20 марта 2025 года президент Литвы сказал, что страна готовится к возможному нападению России на НАТО к 2030 году.
- Бывший директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус считает, что если Россия нападет на какую-либо из стран НАТО, то это будет Литва.