Экс-глава МИД Литвы хотел бы, чтобы его страна имела гарантии безопасности от Украины

Если мы переживаем из-за нападения РФ, я бы чувствовал себя гораздо спокойнее, зная, что украинцы будут бороться вместе с нами, заявил Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью Укринформу, что хотел бы для своей страны гарантий безопасности от Украины.

Он отметил, что Украина, защищаясь от российской агрессии, делает это фактически своими силами: значительная часть защиты Украины осуществляется благодаря отечественным технологиям.

Даже без западной разведки, без какой-либо поддержки – треть российского воздушного флота, ее ядерного потенциала была уничтожена, добавил экс-глава МИД Литвы.

"Поэтому когда я слышу, как некоторые говорят: "Украина не может вступить в НАТО, потому что мы не готовы предоставить ей гарантии безопасности", – я думаю: я хотел бы, чтобы у моей страны были гарантии безопасности от Украины. Поскольку мы уже переживаем по поводу российского нападения, то я был бы значительно спокойнее, зная, что украинцы будут бороться бок о бок с нами", – заявил Ландсбергис.