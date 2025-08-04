Директор НАБУ подтвердил, что у Шурмы был обыск в Германии

Кривонос не рассказал, чего именно касается дело в отношении бывшего заместителя Ермака

Семен Кривонос (Фото: Facebook чиновника)

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос подтвердил факт обыска у бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы в Германии. Об этом чиновник рассказал в интервью украинской службе британского BBC News.

"Я честно не помню [когда был обыск]. Но недавно, до 22 июля этого года", – заявил Кривонос.

В то же время он отказался ответить, чего именно касается это дело, поскольку "продолжается процессуальное оформление сотрудничества, передача соответствующих доказательств со стороны иностранных коллег".

Также руководитель НАБУ сообщил, что обыск провели по запросу ведомства к немецкой стороне.

"Есть два формата сотрудничества. Есть формат совместной следственной группы, а есть направление запроса о международной правовой помощи. Мы направляем его, как правило, прокуратуре. Их генпрокуратура поручает рассмотрение определенному правоохранительному органу. Часто он схож по своему функционалу с НАБУ или подразделением, которое отвечает за такие расследования. В этом случае мы направили запрос, попросили провести такое следственное действие, договорились и провели", – рассказал Кривонос.

Ранее, 25 июля, об обысках в доме Шурмы в пригороде Мюнхена написало издание Украинская правда со ссылкой на собеседников среди народных депутатов.

По данным медиа, утром 15 июля НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли телефон бывшего заместителя главы ОП Андрея Ермака.

УП утверждает, что обыски у Шурмы стали одной из последних капель для президента Владимира Зеленского, который уже через неделю после этого публично обвинил НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру в "неэффективности" и подписал закон о существенном ограничении независимости этих органов.