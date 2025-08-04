Суд взял Гайдая под стражу с правом внесения залога по делу о коррупции

Суд взял Гайдая под стражу с правом внесения залога по делу о коррупциидополнено
Высший антикоррупционный суд взял под стражу с правом внесения залога бывшего главу Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая. Об этом сообщает корреспондентка LIGA.net из зала суда.
Суд арестовал Гайдая на 60 дней с правом внесения залога в размере 10 млн гривен.
Прокуратура просила арестовать Гайдая с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.
Во время заседания адвокаты подозреваемого просили отправить его под домашний арест или удовлетворить ходатайство о взятии под залог. Кроме того, сторона защиты настаивала на том, что Гайдай незаконно находится под стражей.
В суде Гайдай не признал себя виновным. Он заявил, что ежемесячно ездит на фронт с волонтерской миссией и за 2024 год передал помощь 39 различным бригадам на сумму 42 млн грн.
Он также сообщил, что на его содержании находятся четверо детей-сирот, чьи родители погибли, защищая Украину.
"У меня нет никаких состояний и украденных денег. То, что люди сказали, что возьмут меня под поручительство, это очень дорого. Я не собираюсь никуда убегать. Когда все это закончится, меня освободят, и я пойду на фронт", – сказал Гайдай.
В комментарии LIGA.net Гайдай также не признал себя виновным, он заявил, что ни с кем не договаривался о завышении цен на военную технику.
Как сообщил LIGA.net прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Рыбалкин, дело касается присвоения средств, выделенных из государственного бюджета на закупку военной техники. В одном из эпизодов шесть подозреваемых, в том числе Гайдай и народный депутат Алексей Кузнецов, присвоили часть суммы в размере 81 000 долларов США, полученной за счет завышенной стоимости военной продукции. В зале суда представитель обвинения заявил, что Гайдай получил из них 1500 долларов США.
Другой эпизод касается выделения денежных средств в виде субвенции в размере 5 млн грн воинской части. Из них подозреваемые завладели 1,5 млн грн. По версии обвинения, Гайдай получил от них 100 000 грн незаконной выгоды.
В случае признания вины подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
ДОПОЛНЕНО В 19:18. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, мера пресечения также была избрана фактическому бенефициарному владельцу предприятия – производителю БПЛА, который является одним из фигурантов дела.
- 2 августа 2025 года НАБУ и САП доложили Зеленскому об обнародование фактов масштабной коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы. К схеме якобы причастны депутат Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
- В тот же день Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции. Также отстранены от должностей военные НГУ, которые, как утверждается, также причастны к коррупционному делу.
- Гайдая уволили с должности главы Мукачевской районной государственной администрации.
- 4 августа шесть фигурантов дела получили подозрения по нескольким статьям уголовного кодекса по делу о завышении цен при закупке дронов и РЭБ-систем.
- В тот же день суд взял Кузнецова под стражу с правом на залог в размере 8 млн грн.
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