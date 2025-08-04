Суд взяв під варту Гайдая з правом на заставу у справі про корупцію

Запобіжний захід було обрано в межах кримінальної справи про розкрадання бюджетних коштів на закупівлі дронів та РЕБ

Сергій Гайдай у суді (Фото: Маріам Оганнисян/LIGA.net)

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з правом на заставу колишнього очільника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая. Про це передає кореспондентка LIGA.net із зали суду.

Суд заарештував Гайдая на 60 днів із правом на заставу у сумі 10 млн грн.

Прокуратура просила про взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн.

Під час засідання адвокати підозрюваного просили відправити його під домашній арешт або задовольнити клопотання про взяття на поруки. Окрім того, сторона захисту наполягала, що Гайдай незаконно перебуває під вартою.

У суді Гайдай не визнав себе винним. Він заявив, що щомісяця їздить на фронт із волонтерською місією, і за 2024 рік передав допомоги 39 різним бригадам на суму 42 млн грн.

Він також повідомив, що на його утримуванні перебувають чотири дитини-сироти, їхні батьки загинули, захищаючи Україну.

"Нема якихось статків та вкрадених грошей. Те, що люди сказали, що візьмуть мене на поруки, це дуже дорого. Я не збираюся нікуди тікати. Коли все це закінчиться, я буду звільнений, я піду на фронт", – сказав Гайдай.

У коментарі LIGA.net Гайдай також не визнав себе винним, заявив, що ні з ким не домовлявся про завищення ціни на військову техніку.

Як повідомив LIGA.net прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін, у справі йдеться про заволодіння коштами, які були виділені з державного бюджету на закупівлю військової техніки. В одному з епізодів шість підозрюваних, зокрема Гайдай та народний депутат Олексій Кузнєцов, заволоділи частиною суми $81 000, що була отримана через завищену вартість військової продукції. У залі суду представник обвинувачування заявив, що Гайдай з них отримав $1500.

Інший епізод стосується виділення коштів у вигляді субвенції у розмірі 5 млн грн на військову частину. З них підозрювані заволоділи 1,5 млн грн. За версією обвинувачення, Гайдай з них отримав 100 000 грн неправомірної вигоди.

У разі визнання вини підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

ДОПОВНЕНО О 19:18. Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, запобіжний захід також було обрано до фактичного бенефіціарного власника підприємства – виробника БПЛА, який є одним з фігурантів справи.

Його взято під варту з альтернативою внесення 15 млн грн застави.