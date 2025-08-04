Суд взяв під варту Кузнецова та обирає запобіжний захід Гайдаю
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народному депутату від Слуги народу Олексію Кузнєцову та колишньому очільнику Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергію Гайдаю, які отримали підозру у кримінальному провадженні щодо корупції при закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби для Національної гвардії України. Про це передає кореспондентка LIGA.net із зали суду.
Кузнєцова взято під вартою з правом внесення застави у сумі 8 млн грн.
Також суд обирає запобіжний захід колишньому очільнику Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергію Гайдаю. Прокуратура просить для нього взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн.
Адвокати Гайдая просять відправити його під домашній арешт або задовольнити клопотання про взяття на поруки.
В коментарі LIGA.net Гайдай не визнав себе винним.
"Немає такої людини, не існує в природі, з якою я б домовлявся про завищення [цін] на будь-яку військову техніку", – відповів він на питання, чи погоджується він із звинуваченнями.
- 2 серпня 2025 року НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Того ж дня Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції. Також відсторонено від посад військових НГУ, які нібито теж причетні до корупційної справи.
- Гайдая звільнили з посади глави Мукачівської районної державної адміністрації.
- 4 серпня шість фігурантів справи отримали підозри за декількома статтями кримінального кодексу у справи про завищення цін на закупівлі дронів та систем РЕБ.
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