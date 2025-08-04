Суд взяв під варту Кузнецова та обирає запобіжний захід Гайдаю

Запобіжний захід було обрано в межах кримінальної справи про розкрадання бюджетних коштів на закупівлі дронів та РЕБ

Сергій Гайдай у залі суду (Фото: Маріам Оганнисян/LIGA.net)

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народному депутату від Слуги народу Олексію Кузнєцову та колишньому очільнику Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергію Гайдаю, які отримали підозру у кримінальному провадженні щодо корупції при закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби для Національної гвардії України. Про це передає кореспондентка LIGA.net із зали суду.

Кузнєцова взято під вартою з правом внесення застави у сумі 8 млн грн.

Також суд обирає запобіжний захід колишньому очільнику Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергію Гайдаю. Прокуратура просить для нього взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн.

Адвокати Гайдая просять відправити його під домашній арешт або задовольнити клопотання про взяття на поруки.

В коментарі LIGA.net Гайдай не визнав себе винним.

"Немає такої людини, не існує в природі, з якою я б домовлявся про завищення [цін] на будь-яку військову техніку", – відповів він на питання, чи погоджується він із звинуваченнями.

Фото: Маріам Оганнисян/LIGA.net)