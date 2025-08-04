Суд взял Кузнецова под стражу с правом на залог и выбирает меру пресечения для Гайдая

Меру пресечения избрали в рамках уголовного дела о растрате бюджетных средств на закупку дронов и средств радиоэлектронной борьбы

Сергей Гайдай в зале суда (Фото: Мариям Оганнисян/LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с правом внесения залога народного депутата от партии Слуга народа Алексея Кузнецова по делу о коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Продолжается заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергею Гайдаю. Об этом сообщает корреспондентка LIGA.net из зала суда.

Кузнецов взят под стражу с правом внесения залога в размере 8 млн грн.

Для Гайдая прокуратура просит взять под стражу с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.

Адвокаты Гайдая просят отправить его под домашний арест или удовлетворить ходатайство о взятии под поручительство.

В комментарии LIGA.net Гайдай не признал себя виновным.

"Нет такого человека, такого существа в природе, с которым бы я договаривался о завышении [цен] на какую-либо военную технику", – ответил он на вопрос, согласен ли с обвинениями.

Фото: Мариам Оганесян/LIGA.net)