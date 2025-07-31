У НАБУ відповіли на критику про неефективність: Головне – корупціонери не почуваються безкарними

За чотири з половиною роки антикорупційні органи принесли 16,8 млрд грн економічного ефекту, 2,85 млрд з них – уже пішли на ЗСУ, зауважив Кривонос

Семен Кривонос (Фото: Facebook посадовця)

Найсуттєвішим у діяльності антикорупційних органів є не економічний ефект, а зменшення толерантності до корупції й те, що корупціонери "більше не почуваються безкарними", заявив для статті LIGA.net директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

Журналістка нагадала про претензію до НАБУ стосовно того, що у відомства багато справ "на публіку" замість економічного сенсу (наприклад, кейси Андрія Пивоварського, Володимира Омеляна, Андрія Коболєва, Електроважмашу та спецекспортера "Укрінмашу").

"Основним завданням НАБУ є розслідування саме топкорупції. Звісно, наші справи викликають суспільний резонанс і увагу медіа. Щодо економічного сенсу зазначу, що наше завдання – не фіскальна функція", – відповів Кривонос.

Проте, наголосив він, результати роботи НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2021-2025 роках принесли 16,8 млрд грн економічного ефекту, 2,85 млрд з них – уже спрямовано на потреби ЗСУ.

"Утім, найсуттєвіше – це зміни, що не піддаються точному виміру: зменшення толерантності до корупції і, що важливо, формування переконання – за корупцію доведеться відповідати. Корупціонери більше не почуваються безкарними: ризики бути викритими, притягнутими до відповідальності – реальні як ніколи", – вважає директор НАБУ.

Під економічним ефектом антикорупційні органи мають на увазі відшкодування державі від фігурантів корупційних справ, кошти й майно, розкраданню яких вдалося запобігти, активи й гроші, передані на потреби ЗСУ за рішенням суду, конфісковане майно та стягнуті застави.