В НАБУ ответили на критику: Главное – коррупционеры не чувствуют себя безнаказанными

За четыре с половиной года антикоррупционные органы принесли 16,8 млрд грн экономического эффекта, 2,85 млрд из них – пошли на ВСУ, заявил Кривоноc

Семен Кривонос (Фото: Facebook чиновника)

Самым существенным в деятельности антикоррупционных органов является не экономический эффект, а уменьшение толерантности к коррупции и то, что коррупционеры "больше не чувствуют себя безнаказанными", заявил для статьи LIGA.net директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.

Журналистка напомнила о претензии к НАБУ относительно того, что у ведомства много дел "на публику" вместо экономического смысла (например, кейсы Андрея Пивоварского, Владимира Омеляна, Андрея Коболева, Электротяжмаша и спецэкспортера "Укринмаша").

"Основной задачей НАБУ является расследование именно топ-коррупции. Конечно, наши дела вызывают общественный резонанс и внимание медиа. Насчет экономического смысла отмечу, что наша задача – не фискальная функция", – ответил Кривонос.

Однако, подчеркнул он, результаты работы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2021-2025 годах принесли 16,8 млрд грн экономического эффекта, 2,85 млрд из них – уже направлено на нужды ВСУ.

"Впрочем, самое существенное – это изменения, не поддающиеся точному измерению: уменьшение толерантности к коррупции и, что важно, формирование убеждения – за коррупцию придется отвечать. Коррупционеры больше не чувствуют себя безнаказанными: риски быть разоблаченными, привлеченными к ответственности – реальны как никогда", – считает директор НАБУ.

Под экономическим эффектом антикоррупционные органы имеют в виду возмещение государству от фигурантов коррупционных дел, средства и имущество, хищение которых удалось предотвратить, активы и деньги, переданные на нужды ВСУ по решению суда, конфискованное имущество и взысканные залоги.