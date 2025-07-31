В НАБУ ответили на критику: Главное – коррупционеры не чувствуют себя безнаказанными
Самым существенным в деятельности антикоррупционных органов является не экономический эффект, а уменьшение толерантности к коррупции и то, что коррупционеры "больше не чувствуют себя безнаказанными", заявил для статьи LIGA.net директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.
Журналистка напомнила о претензии к НАБУ относительно того, что у ведомства много дел "на публику" вместо экономического смысла (например, кейсы Андрея Пивоварского, Владимира Омеляна, Андрея Коболева, Электротяжмаша и спецэкспортера "Укринмаша").
"Основной задачей НАБУ является расследование именно топ-коррупции. Конечно, наши дела вызывают общественный резонанс и внимание медиа. Насчет экономического смысла отмечу, что наша задача – не фискальная функция", – ответил Кривонос.
Однако, подчеркнул он, результаты работы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2021-2025 годах принесли 16,8 млрд грн экономического эффекта, 2,85 млрд из них – уже направлено на нужды ВСУ.
"Впрочем, самое существенное – это изменения, не поддающиеся точному измерению: уменьшение толерантности к коррупции и, что важно, формирование убеждения – за коррупцию придется отвечать. Коррупционеры больше не чувствуют себя безнаказанными: риски быть разоблаченными, привлеченными к ответственности – реальны как никогда", – считает директор НАБУ.
- Подробнее об этой и других претензиях к НАБУ читайте в подробном тексте LIGA.net.
- 31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным органам, впереди – подпись президента.
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