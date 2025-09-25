В НАБУ заявили об обысках СБУ у бывших детективов, которые сейчас работают в Укрзалізниці

В НАБУ заявили о признаках давления из-за обысков у бывших сотрудников

Укрзалізниця (Иллюстративное фото: Укрзаліниця)

Национальное антикоррупционное бюро заявило о проведении Службой безопасности Украины следственных действий у бывших детективов, которые сейчас работают в Укрзалізниці. Об этом сообщили на официальной странице НАБУ.

В ведомстве заявили, что дело может быть связано с их предыдущей деятельностью в составе следственных групп, разоблачавших организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах власти.

"Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов", – заявили в НАБУ.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе СБУ. На момент публикации новости ответ еще не получен.