В НАБУ заявили об обысках СБУ у бывших детективов, которые сейчас работают в Укрзалізниці
Национальное антикоррупционное бюро заявило о проведении Службой безопасности Украины следственных действий у бывших детективов, которые сейчас работают в Укрзалізниці. Об этом сообщили на официальной странице НАБУ.
В ведомстве заявили, что дело может быть связано с их предыдущей деятельностью в составе следственных групп, разоблачавших организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах власти.
"Такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов", – заявили в НАБУ.
LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе СБУ. На момент публикации новости ответ еще не получен.
- 2 августа 2025 года НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- 4 августа шесть фигурантов дела, в частности нардеп, получили подозрения по нескольким статьям.
- 6 августа НАБУ сообщило о подозрении госсекретарю и топ-чиновникам. Речь идет о разоблаченной схеме присвоения государственных средств в Минюсте.
- Директор НАБУ Кривонос заявлял ЛИГА.net, что самым существенным в деятельности антикоррупционных органов является не экономический эффект, а уменьшение толерантности к коррупции и то, что коррупционеры "больше не чувствуют себя безнаказанными".
