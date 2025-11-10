Источники: Власть может прибегнуть к действиям по НАБУ и САП, возможно подозрение Клименко

Скоро может поступить "реакция сверху" на резонансные дела, особенно в отношении "приближенных лиц", сказали собеседники LIGA.net

Александр Клименко (Фото: САП)

Украинская власть может прибегнуть к действиям в отношении антикоррупционных органов, реагируя на резонансные дела. В том числе может готовиться подозрение главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко. Об этом для текста насчет новой операции "Мидас" насчет коррупции в энергетике заявили собеседники LIGA.net в Национальном антикоррупционном бюро и САП.

Эти правоохранительные органы уверяют, что "операция является многоуровневой и не завершится за один день". В то же время собеседники в ведомствах предполагают, что вскоре может поступить "реакция сверху" на такие резонансные дела, особенно в отношении "приближенных лиц".

Одним из возможных вариантов, которые озвучивают источники, является подготовка подозрения главе САП Клименко: это означает, что могут появиться условия для вмешательства Офиса генпрокурора в расследование, которое ведет антикоррупционное ведомство.

Такая смена или даже частичная ротация команды создает риск того, что ключевые дела будут тормозиться, а антикоррупционная вертикаль ослабляться – вплоть до потери доказательств, добавили собеседники.