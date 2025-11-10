Свириденко прокомментировала операцию НАБУ и САП: Ожидаем результатов
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство ожидает результатов "процессуальных действий" в ситуации с компанией "Энергоатом". Таким образом чиновница отреагировала на новую операцию антикоррупционных ведомств "Мидас", комментируя дело украинским медиа.
"Ожидаем результатов процессуальных действий по ситуации с Энергоатомом и безотлагательное информирование правительства. Противодействие коррупции – один из ключевых приоритетов правительства. За любые правонарушения должны быть приговоры и неотвратимость наказания", – заявила Свириденко.
Премьер добавила, что правительство готово "оказывать полное содействие" Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Тем временем министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что все лица, чья вина в хищении средств будет доказана, должны быть привлечены к ответственности.
Ранее нардеп от оппозиционного Голосу Ярослав Железняк инициировал увольнение как Гринчук, так и ее предшественника на должности, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.
Также на операцию "Мидас" впервые отреагировал президент Владимир Зеленский, выступив за неотвратимость наказания для коррупционеров.
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщал, что в рамках операции "Мидас" обыски были и у Тимура Миндича, совладельца "Квартала 95" и друга президента, однако тот успел уехать из страны. В то же время САП заявила об утечке данных в деле насчет бизнесмена.
- 10 ноября НАБУ и САП сообщили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики: на нее ушло 15 месяцев, прослушано около 1000 часов аудиозаписей, чтобы задокументировать деятельность "высокоуровневой преступной организации".
- По информации источников LIGA.net, коррупционная схема влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности Энергоатом, нанесла убытков на $100 млн.
