Гринчук о деле "Мидас": Нулевая толерантность к коррупции, наказание должны понести все
Все лица, чья вина в хищении средств в энергетическом секторе будет доказана, должны быть привлечены к ответственности. Компания "Энергоатом" максимально способствует следствию, сообщила на брифинге 10 ноября министр энергетики Светлана Гринчук.
"Для меня, как для министра энергетики, очень важно, чтобы следственные действия происходили прозрачно, открыто и все лица, если таковые будут установлены и если будет доказана, конечно, их вина, – нулевая толерантность к коррупции. Все должны быть привлечены к ответственности по результатам, которые покажут следственные действия", – подчеркнула она.
Гринчук отметила, что сейчас "Энергоатом", которая обеспечивает более 50% необходимой генерации для энергосистемы, полностью способствует следственным действиям. Компания предоставляет запрашиваемые документы и не оказывает никакого сопротивления и ничего не скрывает. Она "абсолютно открыта к работе с правоохранительными органами", сказала министр.
Также она отрицает, что Игорь Миронюк, который фигурирует в обнародованных Национальным антикоррупционным бюро материалах, был ее советником. К тому же предыдущий глава Минэнерго Герман Галущенко также, по ее словам, не имеет такого советника.
"Относительно схем возможных, которые осуществлялись, у меня также нет никакой информации. Я думаю, что эти вопросы должны быть адресованы уже следственным органам, которые ведут расследование", – сказала Гринчук.
А относительно строительства защитных сооружений на объектах НАЭК "Энергоатом" министр отметила, что координацию таких работ осуществляет Министерство развития общин и территорий.
- 10 ноября НАБУ и САП заявили, что проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики: на нее ушло 15 месяцев, прослушано около 1000 часов аудиозаписей, чтобы задокументировать деятельность "высокоуровневой преступной организации".
- Дело получило название "Мидас". К обыскам по 70 адресам привлечены все детективы НАБУ. Опубликованы записи прослушивания, в которых фигурируют три человека под псевдонимами Рокет, Тенор и Карлсон. Миндич успел выехать из Украины перед обысками.
- По данным источников LIGA.net, коррупционная схема влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности Энергоатом, нанесла убытков на $100 млн.
- В Верховной Раде инициировали отставку Галущенко и Гринчука из-за дела НАБУ, а САП заявила о возможна утечка данных по делу Миндича.
Комментарии (0)