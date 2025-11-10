Гринчук о деле "Мидас": Нулевая толерантность к коррупции, наказание должны понести все

Светлана Гринчук (Фото: t.me/energyofukraine)

Все лица, чья вина в хищении средств в энергетическом секторе будет доказана, должны быть привлечены к ответственности. Компания "Энергоатом" максимально способствует следствию, сообщила на брифинге 10 ноября министр энергетики Светлана Гринчук.

"Для меня, как для министра энергетики, очень важно, чтобы следственные действия происходили прозрачно, открыто и все лица, если таковые будут установлены и если будет доказана, конечно, их вина, – нулевая толерантность к коррупции. Все должны быть привлечены к ответственности по результатам, которые покажут следственные действия", – подчеркнула она.

Гринчук отметила, что сейчас "Энергоатом", которая обеспечивает более 50% необходимой генерации для энергосистемы, полностью способствует следственным действиям. Компания предоставляет запрашиваемые документы и не оказывает никакого сопротивления и ничего не скрывает. Она "абсолютно открыта к работе с правоохранительными органами", сказала министр.

Также она отрицает, что Игорь Миронюк, который фигурирует в обнародованных Национальным антикоррупционным бюро материалах, был ее советником. К тому же предыдущий глава Минэнерго Герман Галущенко также, по ее словам, не имеет такого советника.

"Относительно схем возможных, которые осуществлялись, у меня также нет никакой информации. Я думаю, что эти вопросы должны быть адресованы уже следственным органам, которые ведут расследование", – сказала Гринчук.

А относительно строительства защитных сооружений на объектах НАЭК "Энергоатом" министр отметила, что координацию таких работ осуществляет Министерство развития общин и территорий.