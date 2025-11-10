Гринчук про справу "Мідас": Нульова толерантність до корупції, відповідальність мають понести всі

Світлана Грінчук (Фото: t.me/energyofukraine)

Усі особи, чия провина у розкраданні коштів в енергетичному секторі буде доведена, мають бути притягнені до відповідальності. Компанія "Енергоатом" максимально сприяє слідству, повідомила на брифінгу 10 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоби слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито і всі особи, якщо такі будуть встановлені і якщо буде доказана, звичайно, їхня вина, – нульова толерантність до корупції. Всі мають бути притягнуті до відповідальності за результатами, які покажуть слідчі дії". – наголосила вона.

Гринчук зазначила, що наразі "Енергоатом", яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми, повністю сприяє слідчим діям. Компанія надає запитувані документи та не чинить жодного опору та нічого не приховує. Вона "абсолютно відкрита до роботи з правоохоронними органами", сказала міністерка.

Також вона заперечила, що Ігор Миронюк, який фігурує в оприлюднених Національним антикорупційним бюро матеріалах, був її радником. До того ж попередній очільник Міненерго Герман Галущенко також, за її словами, не має такого радника.

"Щодо схем можливих, які здійснювались, у мене також немає жодної інформації. Я думаю, що ці запитання мають бути адресовані уже до слідчих органів, які ведуть розслідування", – сказала Гринчук.

А стосовно будівництва захисних споруд на об'єктах НАЕК "Енергоатом" міністерка зазначила, що координацію таких робіт здійснює Міністерство розвитку громад і територій.

ДОПОВНЕНО о 21:20. В коментарі LIGA.net пресслужба Мінрозвитку повідомила, що не координує захист обʼєктів "Енергоатому". З кінця жовтня 2025 року в рамках створеного урядом Координаційного штабу захисту енергетики Агентство відновлення спільно з Мінрозвитку координують забезпечення фізичного захисту окремо визначених обʼєктів Укренерго та Укрзалізниці.

"Спільно з інженерами, військовими та обласними військовими адміністраціями розробляються рішення із фізичного захисту, які зможуть використовувати всі балансоутримувачі. До жовтня 2025 року Агентство відновлення забезпечувало будівництво фізичного захисту на 22 підстанціях Укренерго", – заявили у відомстві.