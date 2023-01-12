Наступление РФ в Соледаре безрезультатно. ВСУ показали уничтожение оккупантов — фото
12.01.2023, 09:13
Минометчик в районе Соледара (Фото: 10 ОГШБ)
Наступление российских оккупантов на окраине Соледара не дает результатов, Вооруженные Силы Украины продолжают бить противника. Об этом сообщили в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск.
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Военные заявляют, что атаки противника на окраинах Соледара безрезультатны, а минометчики бригады в очередной раз разбили штурмовую группу россиян.
"Весело после таких событий слушать российскую пропаганду о захвате Соледара. Никто не говорил, что будет легко, но трудности — это наша стихия", — сказано в сообщении.
Бригада опубликовала фото работы минометчиков.
- 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.
- Соледар на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта, заявили в ВСУ.
- 11 января в Минобороны сообщили, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, но прорвать оборону ВСУ и захватить город оккупанты не могут.
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