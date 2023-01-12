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Наступление РФ в Соледаре безрезультатно. ВСУ показали уничтожение оккупантов — фото

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 09:13
Наступление РФ в Соледаре безрезультатно. ВСУ показали уничтожение оккупантов — фото - Фото
Минометчик в районе Соледара (Фото: 10 ОГШБ)

Наступление российских оккупантов на окраине Соледара не дает результатов, Вооруженные Силы Украины продолжают бить противника. Об этом сообщили в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск.

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Военные заявляют, что атаки противника на окраинах Соледара безрезультатны, а минометчики бригады в очередной раз разбили штурмовую группу россиян.

"Весело после таких событий слушать российскую пропаганду о захвате Соледара. Никто не говорил, что будет легко, но трудности — это наша стихия", — сказано в сообщении.

Бригада опубликовала фото работы минометчиков.

Минометчик в районе Соледара (Фото: 10 ОГШБ)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс миномет бахмут Соледар
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