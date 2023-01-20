"Наступает решающий момент". Глава Пентагона обратился к союзникам в Рамштайне об Украине

Наступает "решающий момент для Украины" и "решающее десятилетие для всего мира", поэтому союзники должны дать Силам обороны как можно больше и быстрее тех вооружений, которые нужны сейчас защитникам. Об этом глава Минобороны США Ллойд Остин заявил во вступительном слове на открытии новой встречи коалиции союзников Украины в формате "Рамштайн".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Леди и джентльмены, это переломный момент. Россия перегруппировывается, мобилизуется и пытается перевооружиться. Сейчас не время притормаживать. Сейчас время копнуть глубже. На нас смотрит украинский народ. На нас смотрит Кремль. И история смотрит на нас", – обратился он к присутствующим.

Остин пообещал, что "мы не cдадимся и не поколеблемся в нашей решимости" помочь Украине защитить себя от империалистической агрессии россиян.

Как выразился глава Пентагона, после масштабных военных преступлений РФ "даже Иран и Северная Корея" не признают, что поставляют ей оружие и боеприпасы.

Читайте также: Раз США не хотят дать ВСУ ATACMS, в Лондоне готовы поставить сопоставимые системы – CNN

Глава Пентагона призвал партнеров "сохранить наш импульс и нашу решимость".

"Я знаю, что эта встреча только укрепит наше единство и наше стремление", – добавил он.

В речи Остин упомянул об обещании Германии поставить ВСУ боевые машины пехоты Marder, однако ничего не сказал о танках Leopard – главном вопросе, который сопровождает нынешнюю встречу союзников.

Читайте также: Зеленский раскритиковал Шольца за нерешительность: Вы взрослые люди, дайте Украине танки

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.