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"Наступает решающий момент". Глава Пентагона обратился к союзникам в Рамштайне об Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 11:40
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Наступает "решающий момент для Украины" и "решающее десятилетие для всего мира", поэтому союзники должны дать Силам обороны как можно больше и быстрее тех вооружений, которые нужны сейчас защитникам. Об этом глава Минобороны США Ллойд Остин заявил во вступительном слове на открытии новой встречи коалиции союзников Украины в формате "Рамштайн".

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"Леди и джентльмены, это переломный момент. Россия перегруппировывается, мобилизуется и пытается перевооружиться. Сейчас не время притормаживать. Сейчас время копнуть глубже. На нас смотрит украинский народ. На нас смотрит Кремль. И история смотрит на нас", – обратился он к присутствующим.

Остин пообещал, что "мы не cдадимся и не поколеблемся в нашей решимости" помочь Украине защитить себя от империалистической агрессии россиян.

Как выразился глава Пентагона, после масштабных военных преступлений РФ "даже Иран и Северная Корея" не признают, что поставляют ей оружие и боеприпасы.

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Глава Пентагона призвал партнеров "сохранить наш импульс и нашу решимость".

"Я знаю, что эта встреча только укрепит наше единство и наше стремление", – добавил он.

В речи Остин упомянул об обещании Германии поставить ВСУ боевые машины пехоты Marder, однако ничего не сказал о танках Leopard – главном вопросе, который сопровождает нынешнюю встречу союзников.

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Євген Пилипенко
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война военная помощь союзники рамштайн Ллойд Остин
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