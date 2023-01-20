"Наступает решающий момент". Глава Пентагона обратился к союзникам в Рамштайне об Украине
Наступает "решающий момент для Украины" и "решающее десятилетие для всего мира", поэтому союзники должны дать Силам обороны как можно больше и быстрее тех вооружений, которые нужны сейчас защитникам. Об этом глава Минобороны США Ллойд Остин заявил во вступительном слове на открытии новой встречи коалиции союзников Украины в формате "Рамштайн".
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"Леди и джентльмены, это переломный момент. Россия перегруппировывается, мобилизуется и пытается перевооружиться. Сейчас не время притормаживать. Сейчас время копнуть глубже. На нас смотрит украинский народ. На нас смотрит Кремль. И история смотрит на нас", – обратился он к присутствующим.
Остин пообещал, что "мы не cдадимся и не поколеблемся в нашей решимости" помочь Украине защитить себя от империалистической агрессии россиян.
Как выразился глава Пентагона, после масштабных военных преступлений РФ "даже Иран и Северная Корея" не признают, что поставляют ей оружие и боеприпасы.
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Глава Пентагона призвал партнеров "сохранить наш импульс и нашу решимость".
"Я знаю, что эта встреча только укрепит наше единство и наше стремление", – добавил он.
В речи Остин упомянул об обещании Германии поставить ВСУ боевые машины пехоты Marder, однако ничего не сказал о танках Leopard – главном вопросе, который сопровождает нынешнюю встречу союзников.
- В ночь на 20 января 2023 года президент США Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
- О новых пакетах военной помощи также вчера объявили Британия, Дания, Литва, Эстония, Швеция.
- Утром 20 января Финляндия объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи с тяжелым вооружением для Украины.
- По данным министра обороны Литвы, сегодня союзники якобы объявят о передаче Украине "сотен" единиц бронетехники.
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