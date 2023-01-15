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Сообщения о сбитых ракетах Х-22 в прошлом были ошибочными – пресс-секретарь Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 11:33
Сообщения о сбитых ракетах Х-22 в прошлом были ошибочными – пресс-секретарь Воздушных сил - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что сообщения о сбитых ракетах X-22 на официальных страницах, которые случались в прошлом, были ошибочными.

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"Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об это первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное – первыми", – написал он в комментарии к посту командования Воздушных сил в Facebook.

Сообщения о сбитых ракетах Х-22 в прошлом были ошибочными – пресс-секретарь Воздушных сил

По его словам, из-за такой торопливости в сеть через официальные источники попали несколько недостоверных сообщений о сбитых ракетах Х-22 и даже С-300.

Игнат добавил, что вынужден постоянно бороться с такими случаями.

"Информация, подаваемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, это факт", – признал он.

  • Сообщение Игната – это реакция на заявление Алексея Арестовича, который предположил, что 14 января на здание в Днепре могла упасть сбитая украинским ПВО российская ракета.
  • Слова Арестовича сразу подхватила российская пропаганда, и опровергать их пришлось командующему Воздушными силами ВСУ. Он сказал, что дом в Днепре разрушила российская ракета Х-22, которые украинской армии нечем сбивать. За время большой войны РФ выпустила по Украине более 210 таких ракет, и ни одна не была сбита.
Андрій Водяний
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ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат Х-22
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