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Вице-канцлер Германии: Мы должны поддерживать Украину оружием, но не стать мишенью

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 07:48
Вице-канцлер Германии: Мы должны поддерживать Украину оружием, но не стать мишенью - Фото
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Германия должна поддерживать Украину оружием, но не стать при этом мишенью. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Робрет Хабек в интервью медиагруппе Funke, передает одно из изданий группы WAZ.

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Он сказал, что Германия выделила Украине оружие из резервов Бундесвера, которое могла предоставить, не ослабляя оперативных возможностей самой немецкой армии. По его словам, сейчас идут переговоры с оружейной индустрией – и заказанное оружие также в пути.

"Народ Украины защищает себя с мужеством и готовностью идти на жертвы. Мы обязаны поддерживать их оружием. В то же время мы несем ответственность за то, чтобы самим не стать мишенью", – сказал он.

Хабек заверил, что в этих рамках Германия отправляет все возможное, а его министерство без промедлений утверждает экспортный контроль и намерено действовать в таком ключе дальше. При этом поставки пока не включали большие танки и истребители, отметил он.

"Конечно, ожесточение войны означает также увеличение количества и качества поставок оружия. Но мы обсуждаем это с нашими европейскими партнерами и партнерами по НАТО", – сказал он.

Журналист отметил, что концерн Rheinmetall предлагает боевые танки Leopard 1, и спросил, разрешит ли немецкое Минэкономики такой экспорт. Хабек ответил, что эти резервы пока не готовы, их надо отремонтировать, на что может уйти несколько месяцев.

"В этом отношении в любом случае придется прибегнуть к запасам других армий, когда речь идет о краткосрочной поддержке. Об этом можно говорить только в ЕС и альянсе НАТО", – сказал он.

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Марк Сировой
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ВСУ оружие роберт хабек вице-канцлер германии
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