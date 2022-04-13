UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский по-английски призвал мир как можно быстрее дать Украине тяжелое вооружение

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 17:15
Зеленский по-английски призвал мир как можно быстрее дать Украине тяжелое вооружение - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором призвал мир как можно скорее предоставить Украине необходимое вооружение.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что хотя Россия и не смогла, как планировала, захватить Украину за пять дней, она "все еще имеет силу наступать и не планирует ограничиваться только Украиной".

Президент считает, что следующими целями станут Польша, Молдова, Румыния и страны Балтии.

"Мир увидел в Буче и Мариуполе, что Россия хочет сделать. И только силой оружия можно это остановить. Надо вооружить Украину", – сказал Зеленский.

Украинская армия нуждается в тяжелой артиллерии и бронетехнике, системах противовоздушной обороны и боевых самолетах, подчеркнул президент.

Зеленский попросил у мира:

  • пушки калибра 155 мм
  • как можно больше артиллерийских снарядов калибра 152 мм
  • реактивные системы залпового огня (Град, Смерч, Торнадо или американский аналог M142)
  • БТР, БМП и другие машины
  • танки Т-72 или американские и немецкие аналоги
  • системы ПВО, такие как С-300, Бук или западные аналоги
  • боевые самолеты

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией. Дайте Украине оружие сейчас, чтобы победить это зло", – заявил Зеленский.

Читайте также: Белый дом анонсировал тяжелую артиллерию для ВСУ из запасов США и от союзников

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский оружие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 