Зеленский по-английски призвал мир как можно быстрее дать Украине тяжелое вооружение

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором призвал мир как можно скорее предоставить Украине необходимое вооружение.

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Он сказал, что хотя Россия и не смогла, как планировала, захватить Украину за пять дней, она "все еще имеет силу наступать и не планирует ограничиваться только Украиной".

Президент считает, что следующими целями станут Польша, Молдова, Румыния и страны Балтии.

"Мир увидел в Буче и Мариуполе, что Россия хочет сделать. И только силой оружия можно это остановить. Надо вооружить Украину", – сказал Зеленский.

Украинская армия нуждается в тяжелой артиллерии и бронетехнике, системах противовоздушной обороны и боевых самолетах, подчеркнул президент.

Зеленский попросил у мира:

пушки калибра 155 мм

как можно больше артиллерийских снарядов калибра 152 мм

реактивные системы залпового огня (Град, Смерч, Торнадо или американский аналог M142)

БТР, БМП и другие машины

танки Т-72 или американские и немецкие аналоги

системы ПВО, такие как С-300, Бук или западные аналоги

боевые самолеты

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией. Дайте Украине оружие сейчас, чтобы победить это зло", – заявил Зеленский.

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Андрей Водяный

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