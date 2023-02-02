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Сунак об F-16: Самая быстрая программа обучения для нового пилота – примерно 35 месяцев

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 15:54
Сунак об F-16: Самая быстрая программа обучения для нового пилота – примерно 35 месяцев - Фото
Риши Сунак (Фото: Rishi Sunak/Twitter)

На Даунинг-стрит отклонили призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к поставкам истребителей Украине. По словам действующего премьера Риши Сунака, на полную подготовку новых пилотов могут понадобиться годы, сообщает Sky News.

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Великобритания сосредоточена на оказании помощи, которую Украина может использовать в краткосрочной перспективе, сказал Сунак.

Его официальный спикер отметил: "Мы продолжим прислушиваться к украинцам и думать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию: самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев. Текущая программа обучения на реактивных самолетах Великобритании длится пять лет".

В декабре 2022 года Сунак заявлял, что "британские истребители чрезвычайно сложны, и на то, чтобы научиться летать, уходят месяцы".

  • Вчера министр обороны Бен Уоллес заявил, что ни одного "твердого решения" на этот счет не принято, хотя он отметил, что не считает, что сейчас правильное время для предоставления самолетов Украине.

Читайте также: Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками из НАТО

Вадим Ребрина
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Великобритания Борис Джонсон f-16 риши сунак
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