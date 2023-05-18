Зеленський не приїде до Хіросіми на саміт G7, візьме участь онлайн – прем'єр Японії
Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки", що відбудеться в Хіросімі 19-21 травня, онлайн. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 18 травня, передає Reuters.
За словами глави японського уряду, український лідер приєднається до зустрічі G7 в режимі відеоконференції у неділю, 21 травня.
Відповідну заяву Кісіда зробив на тлі чуток про те, що Зеленський може бути присутнім на саміті "Великої сімки" в Хіросімі особисто.
Як пише агентство Kyodo, прем'єр Японії запросив президента України взяти участь онлайн у триденному саміті G7, який розпочинається 19 травня, під час свого візиту до Києва 21 березня 2023 року.
- 17 травня 2023 року в Білому домі заявили, що "Велика сімка" готується посилити ізоляцію Росії та послабити її здатність вести війну.
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