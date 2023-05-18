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Зеленський не приїде до Хіросіми на саміт G7, візьме участь онлайн – прем'єр Японії

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18.05.2023, 18:18
Зеленський не приїде до Хіросіми на саміт G7, візьме участь онлайн – прем'єр Японії - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки", що відбудеться в Хіросімі 19-21 травня, онлайн. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 18 травня, передає Reuters.

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За словами глави японського уряду, український лідер приєднається до зустрічі G7 в режимі відеоконференції у неділю, 21 травня.

Відповідну заяву Кісіда зробив на тлі чуток про те, що Зеленський може бути присутнім на саміті "Великої сімки" в Хіросімі особисто.

Як пише агентство Kyodo, прем'єр Японії запросив президента України взяти участь онлайн у триденному саміті G7, який розпочинається 19 травня, під час свого візиту до Києва 21 березня 2023 року.

ДОВІДКАСаміт G7 має пройти в період 19-21 травня в японському місті Хіросіма. Питання, пов'язані з реагуванням міжнародної спільноти на війну РФ проти України, притягнення Москви до відповідальності, стануть одними з головних на зустрічі.

Читайте також: Глави МЗС країн G7 пригрозили Росії й тим, хто її підтримує в Україні, серйозними наслідками

Олег Васьків
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Володимир ЗеленськийG7японіяФуміо Кісіда
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