Главным пунктом повестки дня саммита G7 будет война России против Украины
Война России против Украины будет главным пунктом повестки дня саммита G7, который состоится в мае в Хиросиме.
"Агрессия России против Украины является вызовом основанному на правилах международному порядку, и Большая семерка отреагировала на него единым фронтом. G7 продолжит активно продвигать санкции против России и поддерживать Украину", – сообщает пресс-служба саммита.
Белый дом объявил, что президент США Джо Байден примет участие во встрече в Японии.
Лидеры G7 обсудят ряд наиболее острых глобальных вопросов, в том числе непоколебимую поддержку Украины со стороны Большой семерки, преодоление двойного продовольственного и климатического кризисов, обеспечение инклюзивного и устойчивого экономического роста, а также продолжение перехода к экологически чистой энергии.
- 23 апреля страны G7 призвали к продлению, полной реализации и расширению Черноморской зерновой инициативы.
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