Зеленский встретится с Моди. Индийские СМИ пишут, что лично в Хиросиме

Индийский телеканал news18 сообщил, что президент Владимир Зеленский будто бы встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, причем лично на полях саммита G7 в Хиросиме.

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Журналисты отметили, что украинский лидер прибудет в Японию 20 мая, Моди уже отправился в Хиросиму, где встретится с лидерами стран "Большой семерки".

"Это будет первая встреча президента Украины Зеленского с премьер-министром Моди с момента начала войны в феврале 2022 года", – проинформировал news18.

Ранее 19 мая 2023 года Зеленский совершил первый официальный визит в Саудовскую Аравию, где должен выступить на саммите Лиги арабских государств.

18 мая 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что Зеленский примет участие в саммите G7 только в режиме видеоконференции.

19 мая секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов заявил, что Зеленский лично поедет на саммит G7. Однако впоследствии в СНБО уточнили, что президент примет участие онлайн.

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