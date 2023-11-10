Россияне начали применять более совершенные "Ланцеты". ВСУ объяснили, как противостоять им

Российские оккупанты начали применять на фронте новую версию дронов-камикадзе "Ланцет", которые преодолевает противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.

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Ранее российские пропагандисты опубликовали запись атаки на украинскую боевую машину "Ланцетом" – дрон поразил цель, взорвавшись в нескольких метрах от нее.

На покадровой съемке видно, что дрон сработал, не долетев до брони. Это может свидетельствовать о дистанционном подрыве. Таким образом, сформированная взрывом кумулятивная струя долетает на остальное расстояние и поражает цель.

Новый метод позволяет обойти антидроновые сетки, в которых старые "Ланцеты" путались и не срабатывали. Для инициации боевой части беспилотник оснащен лидаром с двумя оптическими камерами для измерения расстояния до объекта.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что способ противодействия новой версии "Ланцетов" — это сбивать их на подлете или подавлять средствами радиоэлектронной борьбы.

Также он отметил, что можно сбивать беспилотники-разведчики Zala и "Орлан-10", которые наводят "Ланцеты" на цели.

СПРАВКА. "Ланцеты" – один из более эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, Ланцеты– один из более эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях. Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" или другого разведдрона он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие , а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр. Предполагаемая стоимость одного "Ланцета" – около $35 000. 23 июня 2023 года Евросоюз ввел санкции против российского производителя "Ланцетов".

В начале июля советник министра обороны Юрий Сак заявил на Западе, что украинским войскам срочно нужны средства борьбы с "Ланцетами".

В ГУР говорят, что РФ расширяет производство "Ланцетов", но роспропаганда преувеличивает количество. Читайте также: Российские дроны "Ланцет" летают на чешских двигателях. Производитель признал проблему – фото

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