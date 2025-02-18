Послы ЕС обсудят предоставление Украине военной помощи на €5 млрд – Радио Свобода

Помощь могут передать в 2025 году

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Послы Европейского Союза 18 февраля обсудят предоставление Украине дополнительной военной помощи на €5 млрд. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на проект документа, с которым ознакомился корреспондент.

В случае утверждения помощь должны предоставить "в ближайшее время" в 2025 году. ЕС планирует передать 1,5 млн артиллерийских боеприпасов большого калибра и системы противовоздушной обороны.

Также ЕС намерен предоставить высокоточные ракеты большой дальности, беспилотники и поддержать восстановление бригад Вооруженных Сил Украины (речь об обучении и снаряжении военнослужащих).

Эту помощь хотят передать частично путем дальнейшей поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины, включая соответствующие инициативы, что объединяют оборонную промышленность ЕС и Украины.

"Евросоюз будет оказывать Украине военную поддержку столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо", – отмечено в тексте проекта решения.

Также в ЕС напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России передали Украине помощи на €134,5 млрд, в том числе военной – на €48,5 млрд.

Трамп и его команда регулярно заявляют о том, что Штаты якобы значительно опережают Европу по размеру военной помощи Украине и она должна активизироваться.

17 февраля Трамп сказал, что разрешит европейским странам покупать американское оружие для Украины.