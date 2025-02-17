Трамп разрешит европейским странам покупать американское оружие для Украины

Как отмечает Bloomberg, это позволяет Украине получать американское оружие, даже если США прекратят поддержку

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

США разрешат европейским странам покупать американское оружие и оборудование, чтобы передавать их Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома сказал, что готов дать разрешение Европе покупать американское оружие для передачи Украине. По данным издания, это новый шаг в попытках Белого дома достичь договоренностей о завершении войны России против Украины.

На вопрос о перспективе торговли оружием для передачи украинской армии Трамп сказал "да". Как отмечает Bloomberg, это позволяет Украине получать американское оружие, даже если США прекратят поддержку.

Журналисты размышляют, осуществится ли такой сценарий. Поскольку, несмотря ни на что, Трамп настаивает на быстром и окончательном прекращении боевых действий, продвигая соглашение, которое, вероятно, навсегда обеспечит земельные преимущества РФ.