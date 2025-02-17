Трамп дозволить європейським країнам купувати американську зброю для України

Як зазначає Bloomberg, це дає можливість Україні отримувати американську зброю, навіть якщо США припинять підтримку

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

США дозволять європейським країнам купувати американську зброю та обладнання, щоб передавати їх Україні. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на слова президента США Дональда Трампа.

Очільник Білого дому сказав, що готовий дати дозвіл Європі купувати американську зброю для передання Україні. За даними видання, це новий крок у спробах Білого дому досягти домовленостей про завершення війни Росії проти України.

На запитання про перспективу торгівлі зброєю для передання українській армії, Трамп сказав "так". Як зазначає Bloomberg, це дає можливість Україні отримувати американську зброю, навіть якщо США припинять підтримку.

Журналісти розмірковують, чи здійсниться такий сценарій. Оскільки попри все, Трамп наполягає на швидкому та остаточному припиненні бойових дій, просуваючи угоду, яка, ймовірно, назавжди забезпечить земельні переваги РФ.