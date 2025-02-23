Буданов заявил, что его слова с закрытой встречи с депутатами "перекрутили"

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии LIGA.net заявил, что его слова о якобы необходимости мирных переговорах к лету были перекручены. Такое заявление он сделал в кулуарах форума " Украина. Год 2025".

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Журналистка спросила, что Буданов имел в виду во время закрытой встречи с депутатами, когда, по данным медиа, заявил, что Украине "к лету" необходимо начать мирные переговоры, потому что потом могут начаться процессы, которые будут "угрожать существованию Украины".

"Прежде всего, моя речь была перекручена. Больше ничего [реакции] не будет. Хочу вам напомнить, что встреча, о которой вы сейчас говорите, – с грифом "секретно". То есть, когда вы задаете мне такие вопросы, вы провоцируете себя и меня на нарушение закона. Я вам этого не советую", – ответил начальник ГУР.

В январе 2025 года издание Украинская правда опубликовало якобы цитату о переговорах, которую глава ГУР озвучил во время закрытой встречи с главами парламентских фракций. Военная разведка ответила, что эта цитата не соответствует действительности.

Впоследствии СБУ открыла уголовное производство по факту утечки возможного заявления Буданова.