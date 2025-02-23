Буданов заявив, що його слова із закритої зустрічі з депутатами "перекрутили"

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі LIGA.net заявив, що його слова про нібито необхідність мирних переговорів до літа були перекручені. Таку заяву він зробив у кулуарах форуму " Україна. Рік 2025".

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Журналістка запитала, що Буданов мав на увазі під час закритої зустрічі з депутатами, коли, за даними медіа, буцімто заявив, що Україні "до літа" необхідно розпочати мирні переговори, тому що потім можуть розпочатися процеси, які "загрожуватимуть існуванню України".

"Перш за все, моя мова була перекручена. Більше нічого [реакції] не буде. Хочу вам нагадати, що зустріч, про яку ви зараз говорите, – з грифом "таємно". Тобто, коли ви ставите мені такі питання, ви провокуєте себе і мене на порушення закону. Я вам цього не раджу", – відповів начальник ГУР.

У січні 2025 року видання Українська правда опублікувало нібито цитату про переговори, котру глава ГУР озвучив під час закритої зустрічі з головами парламентських фракцій. Воєнна розвідка натомість відповіла, що ця цитата не відповідає дійсності.

Згодом СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом витоку можливої заяви Буданова.