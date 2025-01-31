СБУ відкрила провадження через витік можливої заяви Буданова про загрозу існуванню України

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом витоку заяви очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про нібито загрозу існуванню України за відсутності переговорів про завершення війни. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі СБУ.

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Зазначається, що 28 січня слідчі СБУ почали розслідування через розголошення державної таємниці людьми, яким ці відомості були передані на закритому засіданні Верховної Ради із грифом "Таємно".

За день до цього УП з посиланням на анонімного учасника зустрічі керівників парламентських фракцій та представників військового командування написала, що Буданов нібито сказав: якщо до літа не відбудеться серйозних переговорів стосовно закінчення війни, то "далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України".

Воєнна розвідка того самого дня повідомила, що цитата не відповідає дійсності.

24 січня 2025 року Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів зі США щодо закінчення війни проти України. Однак він укотре нагадав, що Зеленський заборонив перемовини з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.

Того самого дня Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.