Буданов спростував чутки про своє звільнення: Це черговий вкид

За словами очільника ГУР, в нього робочі відносини з ОП, а чутки про його звільнення – наративи роспропаганди

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/ LIGA.net)

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував чутки про свою нібито відставку. В коментарі BBC він назвав ці заяви "черговим вкидом".

"Черговий вкид, вже далеко не перший. На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда", – сказав Буданов.

Він зазначив, що не бачить нічого дивного у подібній дезінформації. Це робиться для того, щоб дестабілізувати країну та команду.

Також він прокоментував відносини з Офісом президента. За словами очільника ГУР, це "звичайний робочий формат", в рамках якого він майже щодня доповідає президенту щодо ситуації.

25 листопада видання NV із посиланням на власні джерела повідомило, що Буданова нібито планують звільнити й просувають цю ідею голова Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад.

За інформацію неназваного співрозмовника в оборонному секторі, деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нібито "нашкодили Україні". На місце Буданова нібито хочуть призначити Поклада.

22 листопада очільник ГУР зазначив, що удар Росії неядерним варіантом "Кедра" – попередження, що вони зовсім із розуму не зійшли.

23 листопада Буданов заявив, що Росія готувалася до геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення. Перед нападом окупантам проводили інструктажі.