Буданов опроверг слухи о своем увольнении: Это очередной вброс
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей якобы отставке. В комментарии BBC он назвал эти заявления "очередным вбросом".
"Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда", – сказал Буданов.
Он отметил, что не видит ничего удивительного в подобной дезинформации. Это делается для того, чтобы дестабилизировать страну и команду.
Также он прокомментировал отношения с Офисом президента. По словам главы ГУР, это "обычный рабочий формат", в рамках которого он почти каждый день докладывает президенту по ситуации.
25 ноября издание NV со ссылкой на собственные источники сообщило, что Буданова якобы планируют уволить и продвигают эту идею глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад.
По информации неназванного собеседника в оборонном секторе, некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР якобы "навредили Украине". На место Буданова якобы хотят назначить именно Поклада.
- 22 ноября глава ГУР отметил, что удар России неядерным вариантом "Кедра" – предупреждение, что они совсем с ума не сошли.
- 23 ноября Буданов заявил, что Россия готовилась к геноциду украинцев задолго до полномасштабного вторжения.