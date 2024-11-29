Буданов опроверг слухи о своем увольнении: Это очередной вброс

По словам главы ГУР, у него рабочие отношения с ОП, а слухи о его увольнении – нарративы роспропаганды

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал слухи о своей якобы отставке. В комментарии BBC он назвал эти заявления "очередным вбросом".

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"Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда", – сказал Буданов.

Он отметил, что не видит ничего удивительного в подобной дезинформации. Это делается для того, чтобы дестабилизировать страну и команду.

Также он прокомментировал отношения с Офисом президента. По словам главы ГУР, это "обычный рабочий формат", в рамках которого он почти каждый день докладывает президенту по ситуации.

25 ноября издание NV со ссылкой на собственные источники сообщило, что Буданова якобы планируют уволить и продвигают эту идею глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад.

По информации неназванного собеседника в оборонном секторе, некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР якобы "навредили Украине". На место Буданова якобы хотят назначить именно Поклада.