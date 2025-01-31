СБУ открыла производство из-за утечки возможного заявления Буданова об угрозе для Украины

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту утечки заявления главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о якобы угрозе существованию Украины при отсутствии переговоров о завершении войны. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что 28 января следователи СБУ начали расследование из-за разглашения государственной тайны людьми, которым эти сведения были переданы на закрытом заседании Верховной Рады с грифом "Тайно".

За день до этого УП со ссылкой на анонимного участника встречи руководителей парламентских фракций и представителей военного командования написала, что Буданов якобы сказал: если до лета не пройдут серьезные переговоры по окончанию войны, то "далее могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины".

Военная разведка в тот же день сообщила, что цитата не соответствует действительности.

24 января 2025 года Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США по окончании войны против Украины. Однако он в очередной раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

В тот же день Зеленский отметил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа окончить войну.