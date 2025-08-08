Завершилася друга розмова України та радників США і партнерів щодо перемир'я: Координували позиції

У дзвінку з Єрмаком взяли участь посадовці США, країн Європи та представники НАТО

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Відбулася друга онлайн-розмова України з радниками з питань нацбезпеки Сполучених Штатів та країн-партнерів – сторони зосередились на узгодженні позицій для досягнення миру. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який представляв Київ під час дзвінка.

"Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій", – написав він.

Чиновник подякував партнерам "за підтримку та конструктивність" й зазначив, що сторони домовилися продовжити взаємодію найближчим часом.

За його словами, у дзвінку взяли участь радники з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представники НАТО.

Інших деталей він не наводить.

Робота в такому форматі почалася після зустрічі спецпосланця керівника США Стіва Віткоффа та диктатора Володимира Путіна 6 серпня у Москві й подальшої розмови за участі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, а також європейських партнерів.