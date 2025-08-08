Завершилася друга розмова України та радників США і партнерів щодо перемир'я: Координували позиції
Відбулася друга онлайн-розмова України з радниками з питань нацбезпеки Сполучених Штатів та країн-партнерів – сторони зосередились на узгодженні позицій для досягнення миру. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який представляв Київ під час дзвінка.
"Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій", – написав він.
Чиновник подякував партнерам "за підтримку та конструктивність" й зазначив, що сторони домовилися продовжити взаємодію найближчим часом.
За його словами, у дзвінку взяли участь радники з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представники НАТО.
Інших деталей він не наводить.
Робота в такому форматі почалася після зустрічі спецпосланця керівника США Стіва Віткоффа та диктатора Володимира Путіна 6 серпня у Москві й подальшої розмови за участі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, а також європейських партнерів.
- Попередній дзвінок радників щодо закінчення війни відбувся 7 серпня. Зеленський зазначав, що це була "доволі довга розмова, дуже детальна", й зауважував, що чиновники домовилися продовжити роботу наступного дня: "Багато ще треба попрацювати". Джерела Axios та Суспільного повідомляли, що на дзвінку був і Віткофф.
- В Україні немає офіційної посади радника з питань нацбезпеки, але зазвичай ці функції виконує керівник ОП Єрмак.
- Ввечері 8 серпня Зеленський повідомив, що наразі окупанти не зважають на крайній термін для припинення вогню.
