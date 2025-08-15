Трамп заявив, що обговорить питання обміну територіями з Путіним, але рішення – за Україною

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним потенційний "обмін територіями" між Україною і Росією. Однак він зауважив, що ухвалення рішення буде за Україною. Це сказав лідер Штатів журналістам на борту літака Air Force One на шляху до Аляски.

"Територіальний обмін лежить на столі, але я повинен Україні дозволити ухвалювати рішення... Я думаю, що вони ухвалять правильне рішення", – сказав Трамп.

Також президент США заявив, що із зустрічі з Путіним "щось вийде" й укотре пригрозив Росії "серйозними наслідками".

"Економічно – так, це буде дуже серйозно... Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб урятувати багато життів. Так, дуже серйозно", – сказав Трамп.