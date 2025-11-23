WP: Европа подготовила собственные предложения к плану Трампа
Лидеры на встрече G20 (Фото: Thomas Mukoya/EPA)

В субботу, 22 ноября, европейские лидеры подготовили собственные рекомендации к "мирному плану", предложенному администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на соответствующий документ.

Накануне на полях встречи G20 в Йоханнесбурге более десятка европейских лидеров подготовили контрпредложение, назвав первоначальный план "основой, которая потребует дополнительной работы".

Группа, в которую входили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в совместном заявлении отметили, что они "обеспокоены предлагаемыми ограничениями для Вооруженных Сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих нападений".

"Мы вновь заявляем, что реализация положений, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО", — говорится в заявлении от 22 ноября.

Согласно европейскому предложению, никаких ограничений на ВСУ не накладываются. Кроме этого, европейцы считают, что Украина должна вернуть контроль над оккупированной Запорожской атомной электростанцией и Каховской гидроэлектростанцией.

Также лидеры государств Европы считают, что Украина должна пользоваться "беспрепятственным проходом" по реке Днепр и контролировать Кинбурнский пролив. Остальные территориальные споры должны решаться после прекращения огня, убеждены они.

Высокопоставленные европейские чиновники, включая официальных лиц из Франции, Германии и Великобритании, намерены присоединиться к переговорам по плану в Женеве в воскресенье, сообщил неназванный чиновник.

