Зеленский хочет встретиться с Трампом в День благодарения для окончательного обсуждения мира

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент Владимир Зеленский якобы хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее", чтобы завершить роботу над соглашением об окончании полномасштабной войны. Не исключено, что в День благодарения 27 ноября. Об этом Axios сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Делегации США и Украины якобы в принципе согласовали большинство аспектов мирного плана, однако украинский президент хочет обсудить пункт о территориальных уступках с самим Трампом. Неназванный чиновник из США подтвердил, что с украинской стороной велись переговоры о встрече на этой или следующей неделе, но точная дата не определена.

Ожидается, что Трамп уедет из Вашингтона вечером 25 ноября и планирует прибыть в Мар-а-Лаго до 30 ноября. По словам Ермака, встреча в праздничные дни может иметь "символическое значение".

"Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению этой войны. Потому что [Трамп] может сказать: "Смотрите, наша позиция с украинцами подтверждена и согласована. Мы ее поддерживаем и продолжаем сейчас говорить с россиянами"", – сказал глава ОП.