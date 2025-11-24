В мирном плане осталось проработать несколько пунктов, Трамп оптимистичен насчет соглашения – Ливитт

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала отношение Трампа к завершению войны после переговоров в Женеве

Кэролайн Ливитт (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

В мирном плане осталось проработать всего несколько пунктов, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остается оптимистичным относительно того, что мирного соглашения можно достичь. Об этом после переговоров Украины и США в Швейцарии заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News, фрагмент из которого опубликовала американская администрация.

Она назвала "очень продуктивными" переговоры в швейцарской Женеве между командой Трампа по вопросам нацбезопасности и украинской делегацией.

По словам Ливитт, во время переговоров госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф смогли "тщательно пройти" 28-пунктный мирный план, предложенный США с учетом предложений как от РФ, так и от Украины.

Пресс-секретарь отметила, что американским чиновникам "действительно удалось доработать" отдельные положения плана, и сейчас осталось "лишь несколько пунктов, по которым наши [Украины и США] команды продолжают работать".

"Поэтому президент остается полным надежды и оптимизма, что соглашение может быть достигнуто", – заявила Ливитт.

Также она напомнила, что Трамп перестал безвозмездно оказывать военную помощь Украине, добавив, что Штаты все присылают или продают НАТО большое количество оружия. По программе PURL Альянс покупает американское оружие и передает его Украине.

Однако Ливитт отметила, что Штаты "не могут делать это вечно" и что президент хочет окончания этой войны.

Что касается любых дедлайнов для заключения сделки, Трамп хочет, чтобы война закончилась "как можно скорее", заявила Ливитт в другом общение с прессой.

Ранее президент США хотел, чтобы Украина согласилась на мирный план до 27 ноября. Однако уже после переговоров в Женеве Рубио рассказал, что четкого дедлайна нет.