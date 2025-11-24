Трамп: Не верьте в значительный прогресс между Украиной и РФ, пока не увидите его

Президент США намекнул, что в переговорах по достижению мира все же происходит "что-то хорошее"

Дональд Трамп (Фото: EPA/Уилл Оливер)

Президент США Дональд Трамп призвал не верить в прогресс в переговорах о мире между Украиной и Россией, пока не будут видны результаты. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Возможен ли значительный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, что-то хорошее все-таки происходит", – коротко сказал он.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наоборот "находится в критической ситуации", а вокруг темы мирного плана много шума в медиа и политического давления.

О значительном прогрессе в переговорах заявил 23 ноября госсекретарь США Марко Рубио после встречи украинской и американской сторон в Женеве. Он также назвал этот день "лучшим за все 10 месяцев" работы администрации Трампа над вопросами мира в Украине.