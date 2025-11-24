Трамп: Не вірте у значний прогрес між Україною та РФ, доки не побачите його

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп закликав не вірити у прогрес в переговорах щодо миру між Україною та Росією, поки не можна буде побачити результати. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Чи справді можливий значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, поки не побачите, але, можливо, щось хороше все-таки відбувається", – коротко сказав він.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна навпаки "перебуває у критичному моменті", а навколо теми мирного плану багато шуму в медіа та політичного тиску.

Про значний прогрес у переговорах заявив 23 листопада держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі української та американської сторін у Женеві. Також він назвав цей день "найкращим за всі 10 місяців" роботи адміністрації Трампа над питаннями миру в Україні.