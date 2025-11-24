Україна перебуває у критичному моменті, є багато політичного тиску – Зеленський про мирний план
Україна наразі перебуває у критичному моменті, а в медіа "багато шуму" та політичного тиску навколо теми мирного плану США щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський на четвертому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.
"Ми перебуваємо у критичному моменті. Ми працюємо зі США, європейськими партнерами та багатьма іншими, визначаючи кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти України та принести безпеку всім", – сказав він.
За словами Зеленського, окрім "шуму" в засобах інформації та політичного тиску також є більше відповідальності за те, які рішення хоче ухвалити та юридично нав'язати російський диктатор Володимир Путін – щоб принцип територіальної цілісності та суверенітету не був виконаний. І саме це є основною проблемою, стверджує президент.
"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, особливо зі США, шукаючи компромісу, який посилить, а не послабить нас. І ми продовжимо пояснювати, наскільки небезпечно вдавати, що на агресію можна не звертати уваги, ніби все начебто "переможено" саме по собі", – наголосив Зеленський.
- Після переговорів України та США у Женеві Рубіо заявив про "значний прогрес" у діалозі, але жодних деталей не розкрив.
- Офіс президента повідомив, що за результатами перемовин сторони погодили рамковий договір і домовились про подальшу роботу.
- За даними WP, Трамп не занурювався у деталі "мирного плану" США, а в його адміністрації нібито панує "абсолютний хаос".
