Україна перебуває у критичному моменті, є багато політичного тиску – Зеленський про мирний план

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна наразі перебуває у критичному моменті, а в медіа "багато шуму" та політичного тиску навколо теми мирного плану США щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський на четвертому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.

"Ми перебуваємо у критичному моменті. Ми працюємо зі США, європейськими партнерами та багатьма іншими, визначаючи кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти України та принести безпеку всім", – сказав він.

За словами Зеленського, окрім "шуму" в засобах інформації та політичного тиску також є більше відповідальності за те, які рішення хоче ухвалити та юридично нав'язати російський диктатор Володимир Путін – щоб принцип територіальної цілісності та суверенітету не був виконаний. І саме це є основною проблемою, стверджує президент.

"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, особливо зі США, шукаючи компромісу, який посилить, а не послабить нас. І ми продовжимо пояснювати, наскільки небезпечно вдавати, що на агресію можна не звертати уваги, ніби все начебто "переможено" саме по собі", – наголосив Зеленський.