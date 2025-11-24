Украина находится в критическом моменте, есть много политдавления – Зеленский о мирном плане
Украина сейчас находится в критическом моменте, а в медиа "много шума" и политического давления вокруг темы мирного плана США по завершению полномасштабной войны в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на четвертом парламентском саммите Международной Крымской платформы.
"Мы находимся в критическом моменте. Мы работаем с США, европейскими партнерами и многими другими, определяя шаги, которые могут позволить нам завершить войну России против Украины и принести безопасность всем", – сказал он.
По словам Зеленского, кроме "шума" в средствах информации и политического давления также есть больше ответственности за то, какие решения хочет принять и юридически навязать российский диктатор Владимир Путин – чтобы принцип территориальной целостности и суверенитета не был выполнен. И именно это является основной проблемой, утверждает президент.
"Мы продолжим работать с нашими партнерами, особенно с США, ища компромисса, который усилит, а не ослабит нас. И мы продолжим объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, будто все вроде бы "побеждено" само по себе", – подчеркнул Зеленский.
- После переговоров Украины и США в Женеве Рубио заявил о "значительном прогрессе" в диалоге, но никаких деталей не раскрыл.
- Офис президента сообщил, что по результатам переговоров стороны согласовали рамочный договор и договорились о дальнейшей работе.
- По данным WP, Трамп не погружался в детали "мирного плана" США, а в его администрации якобы царит "абсолютный хаос".
