WP: Трамп не погружался в детали "мирного плана" США
Президент США Дональд Трамп не был вовлечен в детали 28-пунктного "мирного плана" его администрации по урегулированию российско-украинской войны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Вы говорите ему (Трампу. – Ред.): "Я попробую заключить сделку". Он отвечает: "Отлично, пойди и посмотри, что ты можешь сделать". И это тот уровень детализации, который он имеет", – сказал собеседник WP.
По его словам, "целый день" в администрации президента США царил "абсолютный хаос", потому что даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит.
Неназванный европейский чиновник заявил, что в пятницу, 21 ноября, Вашингтон, похоже, был "почти застигнут врасплох всем этим".
Анонимный собеседник WP, знакомый с переговорами, утверждает, что администрация Трампа "не относится к этому плану как к неизменному".
"Украинцам было сообщено, что есть определенное пространство для переговоров", – сказал собеседник.
Тем не менее Вашингтон также "четко дал понять, что хочет соглашения в ближайшее время", и "угроза приостановления помощи США является чрезвычайно серьезной", сказал чиновник.
- Рубио положительно оценил переговоры с украинской делегацией в Швейцарии. Говорит, стороны достигли "значительного прогресса", и назвал этот день "лучшим за все 10 месяцев нашей работы над этими вопросами".
- Украина и США после переговоров в Женеве согласовали обновленный рамочный документ по мирному плану, окончательные решения будут принимать президенты.
