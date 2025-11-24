WP: Трамп не погружался в детали "мирного плана" США

Собеседник WP говорит об "абсолютном хаосе" в администрации президента США

Дональд Трамп (Фото: KIM KYUNG-HOON / EPA)

Президент США Дональд Трамп не был вовлечен в детали 28-пунктного "мирного плана" его администрации по урегулированию российско-украинской войны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Вы говорите ему (Трампу. – Ред.): "Я попробую заключить сделку". Он отвечает: "Отлично, пойди и посмотри, что ты можешь сделать". И это тот уровень детализации, который он имеет", – сказал собеседник WP.

По его словам, "целый день" в администрации президента США царил "абсолютный хаос", потому что даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит.

Неназванный европейский чиновник заявил, что в пятницу, 21 ноября, Вашингтон, похоже, был "почти застигнут врасплох всем этим".

Анонимный собеседник WP, знакомый с переговорами, утверждает, что администрация Трампа "не относится к этому плану как к неизменному".

"Украинцам было сообщено, что есть определенное пространство для переговоров", – сказал собеседник.

Тем не менее Вашингтон также "четко дал понять, что хочет соглашения в ближайшее время", и "угроза приостановления помощи США является чрезвычайно серьезной", сказал чиновник.