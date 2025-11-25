Axios: Украинская делегация во главе с Будановым ведет переговоры в Абу-Даби с РФ и США
Украинская делегация находится в Абу-Даби и проводит переговоры как с США, так и с Россией. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на неназванных осведомленных собеседников.
Украинскую делегацию возглавляет начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
По словам собеседника, руководители украинской и российской военной разведки должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме. Однако прибытие министра армии США Дэниела Дрисколла изменило первоначальный план и "стало неожиданностью" для сторон.
Переговоры Дрисколла с российскими официальными лицами прошли якобы хорошо, сообщил Axios его пресс-секретарь подполковник Джефф Толберт.
"Госсекретарь Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира в Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Госсекретарь Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственными структурами США по ходу этих переговоров", – сказал Толберт.
Неназванный американский чиновник заявил, что украинцы якобы "согласились на мирное соглашение" и осталось лишь "уладить некоторые незначительные детали".
- 24 ноября FT сообщало, что переговоры в Женеве сократили "мирный план" с 28 до 19 пунктов. А в украинском МИД заявили, что особо чувствительные пункты мирного плана будут согласованы лично Зеленским и Трампом.
- В Белом доме заявили, что в мирном плане осталось проработать несколько пунктов, а Трамп настроен оптимистично.
- 25 ноября стало известно, что министр армии США проводит переговоры с россиянами в Абу-Даби о мирном плане.
