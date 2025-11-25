Axios: Украинская делегация во главе с Будановым ведет переговоры в Абу-Даби с РФ и США

Переговоры России и США якобы прошли хорошо, а украинская сторона могла согласиться на мирное соглашение

Кирилл Буданов (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Украинская делегация находится в Абу-Даби и проводит переговоры как с США, так и с Россией. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на неназванных осведомленных собеседников.

Украинскую делегацию возглавляет начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам собеседника, руководители украинской и российской военной разведки должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме. Однако прибытие министра армии США Дэниела Дрисколла изменило первоначальный план и "стало неожиданностью" для сторон.

Переговоры Дрисколла с российскими официальными лицами прошли якобы хорошо, сообщил Axios его пресс-секретарь подполковник Джефф Толберт.

"Госсекретарь Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира в Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Госсекретарь Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственными структурами США по ходу этих переговоров", – сказал Толберт.

Неназванный американский чиновник заявил, что украинцы якобы "согласились на мирное соглашение" и осталось лишь "уладить некоторые незначительные детали".