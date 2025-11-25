Министр армии США в Абу-Даби проводит переговоры с россиянами – CBS News, FT

Дэн Дрискол встретился с представителями России, в планах – еще одна, пишут американские медиа. FT также заявляет о встрече с Будановым

Министр армии США Дэн Дрисколл (Фото: Офис президента)

Министр армии США Дэн Дрисколл находится в Объединенных Арабских Эмиратах для обсуждения мирного процесса с российскими представителями, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и двух дипломатов. Газете Financial Times двое осведомленных собеседников также сообщили, что Дрисколл якобы встретится с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.

По данным собеседников, Дрисколл встречался в столице ОАЭ Абу-Даби с российской делегацией вечером понедельника, 24 ноября. Встреча длилась несколько часов.

"Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры", – сообщил собеседник CBS News.

Пока неизвестно, кто, кроме министра, входит в состав американской делегации. Также непонятно, кто представляет российскую сторону.