Министр армии США в Абу-Даби проводит переговоры с россиянами – CBS News, FT
Министр армии США Дэн Дрисколл находится в Объединенных Арабских Эмиратах для обсуждения мирного процесса с российскими представителями, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и двух дипломатов. Газете Financial Times двое осведомленных собеседников также сообщили, что Дрисколл якобы встретится с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.
По данным собеседников, Дрисколл встречался в столице ОАЭ Абу-Даби с российской делегацией вечером понедельника, 24 ноября. Встреча длилась несколько часов.
"Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры", – сообщил собеседник CBS News.
Пока неизвестно, кто, кроме министра, входит в состав американской делегации. Также непонятно, кто представляет российскую сторону.
- 23 ноября в Женеве состоялось несколько встреч с участием Украины, США и Европы для обсуждения "мирного плана".
- После переговоров в Женеве Украина и США выступили с совместным заявлением.
- По данным FT, план, который ранее предусматривал 28 пунктов, сократили до 19.
