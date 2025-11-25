Міністр армії США в Абу-Дабі проводить переговори з росіянами – CBS News, FT
Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах для обговорення мирного процесу з російськими представниками, повідомляє телеканал CBS News із посиланням на двох неназваних американських чиновників і двох дипломатів. Газеті Financial Times двоє обізнаних співрозмовників також повідомили, що Дрісколл нібито зустрінеться із керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.
За даними співрозмовників, Дрісколл зустрічався в столиці ОАЕ Абу-Дабі з російською делегацією ввечері понеділка, 24 листопада. Зустріч тривала кілька годин.
"Він планує знову зустрітися з ними протягом дня [25 листопада], щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори", – повідомив співрозмовник CBS News.
Наразі невідомо, хто, окрім міністра, входить до складу американської делегації. Також незрозуміло, хто представляє російську сторону.
- 23 листопада у Женеві відбулося кілька зустрічей за участі України, США та Європи для обговорень "мирного плану".
- Після переговорів у Женеві Україна й США виступили зі спільною заявою.
- За даними FT, план, який раніше передбачав 28 пунктів, скоротили до 19.
Коментарі (0)