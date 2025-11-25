Міністр армії США в Абу-Дабі проводить переговори з росіянами – CBS News, FT

Ден Дріскол зустрівся з представниками Росії, у планах – ще одна, пишуть американські медіа. FT також заявляє про зустріч із Будановим

Міністр армії США Ден Дрісколл (Фото: Офіс президента)

Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах для обговорення мирного процесу з російськими представниками, повідомляє телеканал CBS News із посиланням на двох неназваних американських чиновників і двох дипломатів. Газеті Financial Times двоє обізнаних співрозмовників також повідомили, що Дрісколл нібито зустрінеться із керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

За даними співрозмовників, Дрісколл зустрічався в столиці ОАЕ Абу-Дабі з російською делегацією ввечері понеділка, 24 листопада. Зустріч тривала кілька годин.

"Він планує знову зустрітися з ними протягом дня [25 листопада], щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори", – повідомив співрозмовник CBS News.

Наразі невідомо, хто, окрім міністра, входить до складу американської делегації. Також незрозуміло, хто представляє російську сторону.